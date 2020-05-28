Таксист спас девушку от изнасилования в Новой Москве. Помогло приложение

Перешедший на работу в такси 49-летний москвич Дмитрий Филин вечером в минувшую среду показал себя настоящим героем. В приложении ему пришел вызов подъехать в город Троицк в Новой Москве, а в чате будущая пассажирка попросила водителя о помощи. Об этом сам Дмитрий рассказал «360».

«Я сначала не понял, чем помочь. Я просто обычно не отвечаю на эти сообщения. Обычно приезжаю на место, смотрю. А потом она прислала мне сообщение: „Меня тут держат насильно, насилуют, я не знаю, где нахожусь“», — рассказал Дмитрий.

По его словам, он понял, что дело тут серьезное, и набрал 112, но при этом параллельно общался с девушкой в чате и передавал вопросы диспетчера экстренной службы. В итоге он передал в полицию фамилию, имя, отчество девушки, номер ее телефона и даже дату рождения.

После Дмитрию позвонили из полиции Троицка и рассказали, что злодеев поймали. Находились они в районе Коммунарки, а вовсе не в Троицке. Правоохранители поблагодарили его за бдительность.