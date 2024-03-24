Происшествия 24 марта 2024, 04:21 «Помогите нам». Две сестры пропали во время теракта в Crocus City Hall Две сестры не вышли на связь после теракта в Crocus City Hall

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После теракта в Crocus City Hall пришедшие на концерт группы «Пикник» Анна и Татьяна Макарские перестали выходить на связь. Об этом в интервью aif.ru рассказала их родственница Елена из Архангельской области.

Первоначальная информация о том, что обеих женщин 42 и 35 лет госпитализировали, не подтвердилась. В списках пострадавших и погибших их тоже нет.

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Последний раз они звонили своей матери, жаловались, что в зале трудно дышать из-за дыма.

«Больше никакой информации от них нет», — подчеркнула Елена.

У обеих сестер по двое детей.

«Мы молимся и плачем. Я делаю все, что могу, обрывая горячие линии. <…> Помогите нам!» — сказала Елена.

Девушка Ангелина после теракта в Crocus City Hall не может найти свою маму, отчима и младшего брата. По ее словам, близких нет ни в одном списке пострадавших или погибших.