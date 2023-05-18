Происшествия 18 мая 2023, 14:05 Двое детей в одно мгновенье потеряли мать. Медсестра героически погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ Минздрав ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра РИА «Новости»

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Медсестра Илона Чмырук погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Минздрава Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев в Telegram-канале.

Женщина ехала на работу, когда увидела пострадавших от взрыва снаряда людей. Она сразу же бросилась оказывать первую помощь раненым.

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«В это время прилетел еще один снаряд. Медицинская сестра получила травмы, несовместимые с жизнью. Двое детей, сын и дочь, в одно мгновение потеряли мать», — написал Гарцев.

Глава Минздрава ДНР отметил, что гибель Илоны Николаевны стала большой утратой для всего медицинского сообщества. Коллеги очень любили и уважали женщину. Чмырук была не просто высококвалифицированным специалистом, но и добрым, отзывчивым человеком.

«Мы скорбим вместе с семьей погибшей», — добавил Гарцев.

Ранее после обстрела Донецка в больницу попали 11 спасателей МЧС ДНР. Мужчин доставили в медучреждение с подозрением на контузию. Врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что число обстрелов со стороны Украины в последнее время увеличилось. Россия делает все возможное для подавления огневых точек ВСУ.