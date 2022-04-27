Погибшая в Сочи 12-летняя шахматистка ухаживала за бездомными животными и умела обращаться с собаками. Об этом «360» рассказал ее отец.

Он отметил, что погибшая была долгожданным ребенком. Девочка была всеобщей любимицей, успешно занималась шахматами, выступала за Центральную спортивную школу Энгельса. Из последних наград — победа в областных соревнованиях первого этапа Детского кубка Саратовской области в категории до 15 лет. На детское первенство России по шахматам в Лоо она поехала с мамой, отец остался в Саратове.

«Мы не знаем, что делать сейчас, толком не осознали это все», — отметил он.

Девочка любила животных, помогала бездомным щенкам. Дома семья держала крысу, по две собаки и кошки.

Прокуратура Лазаревского района Сочи сообщила, что в Лоо погибла участница турнира по шахматам. В свободное от соревнований время девочка вышла погулять, увидела через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой щенят и перелезла их покормить. Там на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью. Федерация шахмат России приостановила соревнования до завершения следствия и установления всех обстоятельств дела.