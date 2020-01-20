Помещения затопленного кипятком хостела в Перми сняли на видео

Труба отопления разорвалась в пермском хостеле «Карамель», в результате чего кипяток насмерть обварил пятерых человек. Следователи показали на видео затопленные помещения мини-отеля.

Снятый в Перми ролик опубликовали на YouTube-канале Следственного комитета России. Сначала на кадрах виден вход в хостел и выходящий из двери пар, а затем правоохранители спускаются в полуподвальное помещение и показывают номера, затопленные водой.

Трубу с горячей водой в хостеле «Карамель» прорвало ночью 20 января. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек. Троих пострадавших с различными ожогами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи возбудили уголовное дело об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Позже управляющая компания «Профи-Дом» заявила, что в отеле не было эвакуационных выходов, а сама труба была установлена в 1962 году.