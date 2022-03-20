Помещения цехов загорелись в красноярской колонии

Пожар произошел на территории исправительной колонии № 7 в Красноярском крае. Как сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС, огонь возник в камере деревообрабатывающего цеха и распространился на площади 1200 квадратных метров.

В ведомстве заявили, что сообщение о пожаре на территории колонии поступило на пульт дежурного в 20:10 (16:10 по московскому времени).

«Горят цех деревообработки, кровля и второй этаж швейного цеха на общей площади 1200 квадратных метров», — заявили в пресс-службе.

Данных о пострадавших в МЧС не поступало. Эвакуацию сотрудники ведомства не проводили. Тушением пожара на месте занимаются 50 человек и 17 единиц техники. Причины возникновения огня установят позднее.