20 марта 2022, 19:10
Помещения цехов загорелись в красноярской колонии
МЧС: площадь пожара в колонии под Красноярском составила 1200 квадратных метров
Пожар произошел на территории исправительной колонии № 7 в Красноярском крае. Как сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС, огонь возник в камере деревообрабатывающего цеха и распространился на площади 1200 квадратных метров.
В ведомстве заявили, что сообщение о пожаре на территории колонии поступило на пульт дежурного в 20:10 (16:10 по московскому времени).
«Горят цех деревообработки, кровля и второй этаж швейного цеха на общей площади 1200 квадратных метров», — заявили в пресс-службе.
Данных о пострадавших в МЧС не поступало. Эвакуацию сотрудники ведомства не проводили. Тушением пожара на месте занимаются 50 человек и 17 единиц техники. Причины возникновения огня установят позднее.