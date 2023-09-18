Происшествия 18 сентября 2023, 11:49 Помещения сельхозпредприятия в брянском селе пострадали при обстреле ВСУ Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ ударили по селу Лемешовка РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области. Повреждения получили хозяйственные помещения, зерносушильный комплекс и трансформатор сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Согласно его данным, люди не пострадали. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

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Также за утро ВСУ дважды обстреляли поселок Теткино в Курской области. Ранена женщина. Один жилой дом загорелся, повреждения получили крыши, фасады и заборы еще 11 домов. Власти региона пообещали помочь их владельцам с восстановлением имущества.

А в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области украинские снаряды повредили линию электропередачи — в итоге жители двух сел лишились света. Никто не пострадал. Аварийные бригады начнут устранять последствия происшествия уже в ближайшее время.