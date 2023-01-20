Происшествия 20 января 2023, 12:09 Помещение, где производились пластиковые окна, загорелось на промзоне в Коврове

Читать 360tv в

Возгорание помещения, где производились пластиковые окна, произошло в промышленной зоне города Коврова во Владимирской области. Об этом сообщили «Владимирские ведомости».

По предварительным данным, общая площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. Пламя уничтожило все имущество помещения, также полностью выгорела внутренняя отделка здания.

Реклама

Как сообщило агентство Nation News, в результате пожара никто не пострадал.

Реклама