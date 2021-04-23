Пользователи соцсетей затравили ошибочно обвиненного в педофилии нижегородца

На нижегородца, ложно обвиненного в педофилии, устроили настоящую травлю пользователи социальных сетей. Общественное мнение посчитало мужчину виновником преступления из-за утечки информации. Такую версию массовой травли озвучили в телевизионной программе «Кстати».

Как сообщает newsnn.ru, 20 апреля в ПГТ Горбатовка Нижегородской области 10-летняя девочка была изнасилована неизвестным. Мужчина надругался над школьницей и сбросил ее в обрыв. Полиция начала поиски злоумышленника и составила фоторобот. Все местные жители мужского пола, подходящие под описание, допрашивались полицейскими. Также сотрудники полиции фотографировали подозреваемых в совершении преступления.

Местный житель Дмитрий Ураков также беседовал с полицейскими в участке, после чего его сфотографировали и отпустили. Спустя сутки Дмитрий узнал, что его фотография попала в Сеть, и кто-то принял его за педофила. В социальных сетях на него посыпались оскорбления и угрозы. Мужчина заявил, что не имеет причастности к данному преступлению, так как находился в это время на работе, что может подтвердить пропускная система предприятия, а также десятки его коллег.

Пострадавший от ложного обвинения мужчина предполагает, что пользователи Сети могут перейти от виртуальных угроз к настоящим, поэтому он опасается за безопасность своей семьи.