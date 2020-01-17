Пользователей Сети обеспокоила судьба охотника, спасшего 10-летнюю девочку под Новосибирском

Пропавшую в Новосибирской области 10-летнюю девочку искали почти двое суток. Ребенок не вернулся из музыкальной школы, и родители обратились в полицию. Поиски вели сотрудники экстренных служб и добровольцы, включая охотника с собакой и его друга.

Охотничья собака взяла след ребенка, и девочку нашли в закрытом подвале.

«Подвал был закрыт. Сверху была отогнутая решетка. Я залез через решетку. Собака не смогла пролезть. Я взял фонарик у человека, пошел искать и нашел девочку под щитом», — рассказал мужчина порталу NGS.ru.

Девочка была без сознания. Следов насилия не было, однако дали о себе знать обморожение и обезвоживание. Сейчас ребенок находится в больнице.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Пользователи Сети обеспокоились из-за будущего спасителя: не обвинят ли в похищении его.

Некоторым пользователям он, наоборот показался подозрительным: «сам вызвался, взял след, наверняка причастен».