Пользователей Сети обеспокоила судьба охотника, спасшего 10-летнюю девочку под Новосибирском
Пропавшую в Новосибирской области 10-летнюю девочку искали почти двое суток. Ребенок не вернулся из музыкальной школы, и родители обратились в полицию. Поиски вели сотрудники экстренных служб и добровольцы, включая охотника с собакой и его друга.
Охотничья собака взяла след ребенка, и девочку нашли в закрытом подвале.
«Подвал был закрыт. Сверху была отогнутая решетка. Я залез через решетку. Собака не смогла пролезть. Я взял фонарик у человека, пошел искать и нашел девочку под щитом», — рассказал мужчина порталу NGS.ru.
Девочка была без сознания. Следов насилия не было, однако дали о себе знать обморожение и обезвоживание. Сейчас ребенок находится в больнице.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Пользователи Сети обеспокоились из-за будущего спасителя: не обвинят ли в похищении его.
Некоторым пользователям он, наоборот показался подозрительным: «сам вызвался, взял след, наверняка причастен».