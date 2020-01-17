    17 января 2020, 20:58

    Пользователей Сети обеспокоила судьба охотника, спасшего 10-летнюю девочку под Новосибирском

    Ирина Нагайникова

    В Новосибирской области охотник нашел в подвале пропавшую 10-летнюю девочку, однако теперь пользователи Сети опасаются, что его могут обвинить в похищении. Об этом сообщил «Царьград».

    Пропавшую в Новосибирской области 10-летнюю девочку искали почти двое суток. Ребенок не вернулся из музыкальной школы, и родители обратились в полицию. Поиски вели сотрудники экстренных служб и добровольцы, включая охотника с собакой и его друга.

    Охотничья собака взяла след ребенка, и девочку нашли в закрытом подвале.

    «Подвал был закрыт. Сверху была отогнутая решетка. Я залез через решетку. Собака не смогла пролезть. Я взял фонарик у человека, пошел искать и нашел девочку под щитом», — рассказал мужчина порталу NGS.ru.

    Девочка была без сознания. Следов насилия не было, однако дали о себе знать обморожение и обезвоживание. Сейчас ребенок находится в больнице.

    Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

    Пользователи Сети обеспокоились из-за будущего спасителя: не обвинят ли в похищении его.

    Некоторым пользователям он, наоборот показался подозрительным: «сам вызвался, взял след, наверняка причастен».