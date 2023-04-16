Эксклюзив 16 апреля 2023, 17:17 Ползающая во дворе змея перепугала жителей на улице Костякова в Москве Источник «360»: змею поймали во дворе дома на улице Костякова в Москве Unsplash

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Во дворе жилого дома на улице Костякова в Москве обнаружили змею. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Пресмыкающееся удалось поймать прохожему. Он не побоялся схватить змею и бросить в урну, но она быстро начала выбираться наружу.

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При проверке выяснилось, что змея — неядовитый полоз. Его посадили в контейнер и вызвали на место сотрудников департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Несколькими днями ранее пассажиров метро в Петербурге шокировал удав, который ползал по поручням в вагоне. Мужчина, которому принадлежит змея, заявил, что просто выпустил питомца «погулять».

Хозяина удава ищут, сообщили РИА «Новости» в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.