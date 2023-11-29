Происшествия 29 ноября 2023, 15:32 Полынья воды в реке Томь окрасились в багровый цвет, СК начал расследование СК заинтересовался окрашиванием полыньи в реке Томь в красный цвет

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Полыньи воды в реке Томь в городе Кемерове окрасились в багровый цвет. Сообщения распространились в соцсетях. Следователи начали доследственную проверку по статье УК о загрязнении вод, информировала пресс-служба СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу.

По предварительным данным, полыньи изменили цвет сегодня, 29 ноября. Сотрудники СК начали устанавливать обстоятельства происшествия. На место выехала следственная группа и сотрудники управления Роспотребнадзора по региону. По итогам проверки ситуации дадут правовую оценку, при необходимости следователи примут процессуальное решение.

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Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса начала проверку соблюдения экологического законодательства. Привлекаются специалисты из Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

На сайтах Росприроднадзора и регионального управления Роспотребнадзора данных о проверках пока нет.