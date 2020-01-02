Полыхающий мужчина упал с крыши на жительницу Петербурга

Неизвестный мужчина в горящей одежде упал из заброшенного здания в центре Петербурга. При падении он задел прохожую, ее увезли в больницу в шоковом состоянии, сообщила «360» дочь пострадавшей. Сам мужчина погиб на месте.

Одна из очевидцев Селена рассказала во «ВКонтакте», что на вид ему было около 30 лет. По ее словам, погибший был славянской наружности, одет в черную запачканную одежду. От пожарных, прибывших на место происшествия, Селена узнала, что мужчина упал с крыши здания и задел проходившую мимо женщину.

По данным «Фонтанки», 52-летняя жительница получила травму головы и гематому левой ноги. Ее доставили в больницу.

Источник фото: vk.com/spb_today

Инцидент произошел в шестом часу вечера у дома № 29 по Боровой улице, заявили изданию в МЧС.

Дочь пострадавшей Ирина сообщила «360», что женщина чувствует себя хорошо, но еще не отошла от шока. Она добавила, что «никакой реанимации и черепно-мозговых травм не было, есть только гематома на левой ноге и сильный ангел-хранитель».

Мать рассказала ей, что не поняла, как все произошло.

Говорит, как будто мешок упал на голову, она даже не сразу заметила, что сама горит. На руках был кот, который от испуга убежал, и мама побежала его искать. Шоковое состояние. Ирина дочь пострадавшей

По словам Ирины, пострадавшая сама дошла до машины скорой помощи.

Свидетель происшествия Юрий написал во «ВКонтакте», что видел, как горящий мужчина упал с крыши. При этом, по его словам, загорелась и сама крыша здания. Тело погибшего сильно обгорело, добавил очевидец.

Дом, где произошло ЧП, со слов Юрия, заброшен уже не первый год, и в здании постоянно «тусит куча бомжей».

В МЧС уточнили, что здание находится на капитальном ремонте. Полиция выясняет причины произошедшего. На месте временно перекрывали движение транспорта.