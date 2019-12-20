Полыхающий бензовоз в Кузбассе попал на видео

По данным издания, авария произошла на трассе «Новосибирск — Кемерово». По предварительной информации, водитель мазутовоза не справился с управлением и выехал на встречку, где и столкнулся с бензовозом.

«Известия» рассказали, что в результате разлившиеся топливо загорелось, и водитель бензовоза погиб. Он не смог выбраться из кабины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.