20 декабря 2019, 15:18
Полыхающий бензовоз в Кузбассе попал на видео
В Кемеровской области зафиксировано ДТП с участием мазутовоза и бензовоза, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По данным издания, авария произошла на трассе «Новосибирск — Кемерово». По предварительной информации, водитель мазутовоза не справился с управлением и выехал на встречку, где и столкнулся с бензовозом.
«Известия» рассказали, что в результате разлившиеся топливо загорелось, и водитель бензовоза погиб. Он не смог выбраться из кабины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.