Происшествия 24 декабря 2022, 17:29 Полыхающий автобус в Новой Москве сняли на видео Дептранс сообщил подробности пожара в пассажирском автобусе в Новой Москве

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Пассажирский автобус загорелся на Новостроевской улице в Москве. Информация о ЧП появилась в официальном Telegram-канале департамента транспорта. В Сети уже появились кадры с места происшествия.

По данным дептранса, автобус загорелся в районе дома № 6. В этот момент в салоне не было пассажиров. Известно, что транспортное средство принадлежит коммерческому перевозчику ООО «Таксомоторный парк № 20».

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В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. На место прибыли оперативные службы. Они устранят последствия возгорания.

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В районе ЧП затруднено движение транспорта, добавили в департаменте, призвав водителей выбирать пути объезда.