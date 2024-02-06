Происшествия 06 февраля 2024, 17:43 Полыхающая школа в Коми попала на видео МЧС сообщило о ликвидации открытого горения здания школы в Коми

Читать 360tv в

Спасатели потушили открытое горение в школе в Республике Коми. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС России.

Возгорание в учебном заведении в селе Грива началось днем 6 февраля. Из здания после сигнала пожарной тревоги самостоятельно эвакуировались 38 детей и шестеро взрослых.

Реклама

Сначала вспыхнула крыша, затем огонь в деревянной школе распространился на 200 квадратных метров. Пламя тушили 30 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел в подсобном помещении спортивной школы в Тюмени. Огонь успел распространиться на 30 «квадратов». Обошлось без пострадавших, все находившиеся в здании эвакуировались самостоятельно.