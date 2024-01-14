Эксклюзив 14 января 2024, 15:35 Полыхающая гостиница «Астория» в Казани попала на видео Прокуратура начала проверку после пожара в казанской гостинице «Астория»

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Крупный пожар начался в гостинице «Астория» в Казани 14 января — в здании загорелась кровля. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

К месту пожара выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Шарипов проследит за организацией временного размещения персонала и постояльцев гостиницы.

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«Ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося», — уточнили в пресс-службе.

Как передали ГУ МЧС России по РТ изданию «Татар-информ», горит кровля здания, где, по предварительной информации, находятся банкетный зал и мини-отель «Астория». Сотрудники гостиницы успели выйти из здания, никто не пострадал. Из-за пожара на улице Павлюхина на дорогах ограничили движение.

Ранее крупный пожар начался на складе Wildberries в Петербурге. Огнеборцы сумели потушить открытый огонь только на следующий день после возгорания. Работа спасателей усложнялась риском перехода пожара на подстанцию и парковку — огонь вплотную подходил к фурам. За несколько часов площадь пожара достигла 50 тысяч квадратных метров. Ущерб от происшествия — около 10 миллиардов рублей. Покупателям обещали вернуть деньги за утраченный товар, а продавцам — выплатить компенсацию.