  • Полыхающая ГАЗель в Петербурге попала на видео

    26 сентября 2019, 15:41

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге около Большеохтинского моста загорелась ГАЗель. Очевидцам удалось заснять горящий фургон на видео и выложить ролик в соцсети. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, машина вспыхнула на проезжей части после Большеохтинского моста в сторону Красногвардейской площади. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия, но пламя быстро распространилось по всей ГАЗели. Кузов авто получил сильные повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.