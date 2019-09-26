Полыхающая ГАЗель в Петербурге попала на видео
В Санкт-Петербурге около Большеохтинского моста загорелась ГАЗель. Очевидцам удалось заснять горящий фургон на видео и выложить ролик в соцсети. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, машина вспыхнула на проезжей части после Большеохтинского моста в сторону Красногвардейской площади. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия, но пламя быстро распространилось по всей ГАЗели. Кузов авто получил сильные повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.