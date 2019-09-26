Полыхающая ГАЗель в Петербурге попала на видео

По данным издания, машина вспыхнула на проезжей части после Большеохтинского моста в сторону Красногвардейской площади. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия, но пламя быстро распространилось по всей ГАЗели. Кузов авто получил сильные повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.