Полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в Подмосковье

Полуторагодовалая девочка в Можайске залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала с третьего этажа. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. Врачи подозревают перелом позвоночника. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По предварительным данным следствия, девочка была в квартире с бабушкой, которая вышла из комнаты на кухню. В это время ребенок залез на подоконник, оперся на сетку от комаров и выпал из окна. Получившую травмы девочку экстренно отвезли в больницу.

СК начал доследственную проверку, во время которой специалисты изучат все обстоятельства того, что произошло. После этого примут решение, что делать дальше. В ведомстве напомнили, что детей категорически нельзя оставлять одних. Падение из окон — это одна из основных причин детского травматизма в городах.

В начале апреля 14-летний сын основателя и художественного руководителя студии «Непоседы» Елены Пинджоян Кирилл упал с крыши трехэтажного дома под Солнечногорском. Подросток погиб. PR-директор «Непосед» Петро Шекшеев рассказал «360», что никакого конфликта у Кирилла с родственниками не было. По словам собеседника, подросток увлекался экстремальными видами спорта, поэтому мог делать какой-то трюк. Шекшеев предположил, что мальчик мог забраться на крышу, чтобы сделать селфи.