Происшествия 04 февраля 2024, 17:49 Полуторагодовалый ребенок выжил после падения с третьего этажа в Екатеринбурге Е1: в Екатеринбурге маленькая девочка выжила после падения с третьего этажа РИА «Новости»

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Сугроб спас жизнь полуторагодовалой девочке, выпавшей из окна третьего этажа в Екатеринбурге. Мать, оставившая дочь на четырехлетнего сына, даже не заметила ее пропажи. Об этом сообщило издание E1.RU.

По словам очевидцев, ребенок рухнул в снег без одежды, в одном подгузнике. Девочку доставили в больницу, ее жизни ничто не угрожает.

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В УМВД по региону заявили, что сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Силовики попросили родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и оборудовать окна запирающими устройствами.

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