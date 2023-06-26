Происшествия 26 июня 2023, 14:34 Полуторагодовалый ребенок выпал из машины на ходу в Чите

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В Забайкальском крае мать полуторагодовалого ребенка обратилась в полицию после того, как мальчик пропал из машины во время совместной поездки. Об этом написал сайт kp.ru.

Женщина была уверена, что ее ребенка украли. Однако полицейским удалось установить, что ребенок выпал во время движения транспортного средства.

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Пострадавшего доставили в больницу с травмами. Оказалась, что ребенок открыл дверь в машине и выпал, а мать даже не заметила случившегося. Проверку по делу проводит СУ СКР по Забайкальскому краю.