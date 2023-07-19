Происшествия 19 июля 2023, 16:42 Полуторагодовалый ребенок попал в больницу в Москве после драки няни и бабушки Ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой из-за драки няни и бабушки в Москве РИА «Новости»

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Ребенок в возрасте полутора лет попал в больницу из-за драки между няней и бабушкой в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как стало известно журналистам, малыша увезли в больницу из дома по улице Корнейчука с черепно-мозговой травмой. Инцидент произошел вечером 18 июля, когда родители оставили ребенка в компании бабушки и няни, которую считают подругой семьи. Причиной драки оказались разные взгляды на воспитание.

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«43-летняя бабушка подралась с 21-летней няней внука. Женщины начали ругаться из-за разных взглядов на воспитание ребенка, а затем сцепились. В итоге пострадал полуторагодовалый малыш», — пояснил источник СМИ.

В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции. МВД начало проверку после случившегося.

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