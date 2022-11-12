Происшествия 12 ноября 2022, 16:00 Полуторагодовалая девочка в одном памперсе сбежала из частного детсада в Кирове Прокуратура начала проверку детсада в Кирове после побега полуторагодовалой девочки

Читать 360tv в

Полуторагодовалая девочка в одном памперсе сбежала во время тихого часа из частного детского сада в Кирове. Ее отсутствия никто не заметил. Сотрудники прокуратуры Кировской области начали проверку по факту случившегося, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Побег ребенка попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах босая девочка идет по холодному асфальту. Ребенка заметил курьер. Девочка направилась к нему, выйдя на проезжую часть. По данным издания «Подъем», курьер забрал ребенка и отнес его домой к случайной прохожей. Девочка была у нее, пока за ней не приехали родители.

Реклама

По предварительной информации, одна из работниц детсада забыла закрыть дверь помещения, где спали дети. Так одна из воспитанниц смогла без одежды и обуви сбежать на улицу. Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства случившегося.

Реклама