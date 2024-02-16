16 февраля 2024, 19:02
Полураздетый труп массажистки с пакетом на голове нашли в Екатеринбурге
Е1: в Екатеринбурге нашли труп слепой девушки с пакетом на голове
Тело девушки с полиэтиленовым пакетом на голове нашли в Академическом районе Екатеринбурга. Погибшая была в куртке и штанах сообщил сайт Е1.RU.
«На голове был пакет полиэтиленовый. Она была одета только в курточку и штаны. Ноги босые», — указали в публикации.
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Очевидцы предположили, что девушка могла выпасть из окна. Соседи погибшей рассказала, что она жила одна в квартире. Вела спокойный образ жизни, каких-либо вредных привычек за ней не наблюдалось.
По неофициальной информации, девушка переехала в Екатеринбург из Пермского края. Она была инвалидом по зрению и работала массажистом. В последнее время погибшая часто жаловалась друзьям на проблемы, сообщило Ura.ru.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства гибели горожанки.
Ранее тело обнаружили у здания на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге. Труп лежал рядом со входом в бизнес-центр «Мост».
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