Происшествия 16 февраля 2024, 19:02 Полураздетый труп массажистки с пакетом на голове нашли в Екатеринбурге Е1: в Екатеринбурге нашли труп слепой девушки с пакетом на голове РИА «Новости»

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Тело девушки с полиэтиленовым пакетом на голове нашли в Академическом районе Екатеринбурга. Погибшая была в куртке и штанах сообщил сайт Е1.RU.

«На голове был пакет полиэтиленовый. Она была одета только в курточку и штаны. Ноги босые», — указали в публикации.

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Очевидцы предположили, что девушка могла выпасть из окна. Соседи погибшей рассказала, что она жила одна в квартире. Вела спокойный образ жизни, каких-либо вредных привычек за ней не наблюдалось.

По неофициальной информации, девушка переехала в Екатеринбург из Пермского края. Она была инвалидом по зрению и работала массажистом. В последнее время погибшая часто жаловалась друзьям на проблемы, сообщило Ura.ru.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства гибели горожанки.

Ранее тело обнаружили у здания на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге. Труп лежал рядом со входом в бизнес-центр «Мост».