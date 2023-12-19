Происшествия 19 декабря 2023, 03:29 «Полураздетая и в наушниках». Жители Екатеринбурга нашли мертвую девушку во дворе дома Тело полураздетой девушки нашли во дворе многоэтажки в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Жители Екатеринбурга обнаружили во дворе многоэтажного дома тело полураздетой девушки в наушниках. Об этом сообщило местное издание E1.ru.

Погибшую нашли под окнами многоэтажки на улице 40-летия Комсомола, 32г. По словам очевидцев, на вид девушке, предположительно, 25 лет.

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После обнаружение тела они вызвали полицию и сотрудников скорой помощи. Мертвую девушку прикрыли.

Правоохранительные органы пока не дали комментариев, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского в Омске. По сообщению следователей, тело младенца лежало в пакете. Видимых телесных повреждений на ребенке полицейские не обнаружили. Причину смерти установят в ходе медицинской экспертизы, а также выяснят, когда наступила смерть ребенка — до или после рождения.