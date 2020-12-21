21 декабря 2020, 08:34
Полуприцеп опрокинулся в Ростовской области. Пять человек пострадали
В Ростовской области опрокинулся полуприцеп для перевозки сыпучих грузов. Пятеро рабочих получили травмы, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
По данным издания, авария произошла в минувшую субботу в Новочеркасске. Пострадавших доставили в больницу. Один из них попал в реанимацию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.