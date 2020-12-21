Полуприцеп опрокинулся в Ростовской области. Пять человек пострадали

По данным издания, авария произошла в минувшую субботу в Новочеркасске. Пострадавших доставили в больницу. Один из них попал в реанимацию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.