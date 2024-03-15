Эксклюзив 15 марта 2024, 11:23 Полуобнаженный уроженец Тувы напал с топором на мужчину в Абакане Полиция в Абакане задержала подозреваемого в нападении с топором на мужчину

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Уроженец Тувы 15 марта напал на мужчину прямо на улице в Абакане. Злоумышленник ударил его обухом топора по голове. Очевидица происшествия рассказала «360», что пострадавший был в крови. В тот момент она подумала, что мужчина скончался.

По словам женщины, нападение произошло на улице Некрасова, 18. Самого агрессора она не заметила, а пострадавший лежал без движения боком на земле.

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«Мы проезжали мимо. У пострадавшего были лоб и руки в крови, но открытых ран я не видела. Мы сначала подумали, что он мертв, но потом приехала скорая, его повернули — он зашевелил рукой и пальцами. Скорая приехала быстро, еще две машины милиции было», — поделилась собеседница.

Жертву нападения госпитализировали в Абаканскую межрайонную клиническую больницу. Врачи зафиксировали у него травмы в области головы.

Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. Подозреваемого задержали в квартире по месту жительства.

По данным следствия, 33-летний уроженец Тувы в ходе бытового конфликта напал на мужчину. Он нанес ему несколько ударов обухом топора.

Накануне в Дагестане задержали мужчину, который подозревается в убийстве топором двух женщин пенсионного возраста.