Эксклюзив 10 ноября 2022, 09:19 Полуголый мужчина застрял в трубе в аэропорту Пулково Спасатели МЧС достали из канализационной трубы в аэропорту Пулково застрявшего мужчину

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На парковке аэропорта Пулково провели необычную спасательную операцию. При помощи экскаватора и лома сотрудники МЧС достали из канализационной трубы наполовину раздетого мужчину. Репортер «360» побывал на месте событий.

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Мужчина разделся по пояс и залез в канализационный люк, а потом застрял в трубе диаметром 33 сантиметра. Для того чтобы достать его, пришлось разбирать участок дорожного покрытия на парковке. Коммунальные службы пригнали экскаватор.

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Когда асфальт сняли и откопали трубу, спасатели при помощи лома вскрыли ее, достали парня и унесли на руках. Судя по кадрам, он не получил сильных видимых повреждений, только царапины на руках.

Зачем парень залез в трубу, неизвестно. Telegram-канал Shot сообщил, что он хотел почувствовать себя городским спелеологом и посмотреть на Санкт-Петербург изнутри. РИА ФАН сообщило, что прежде чем застрять, парень прополз по трубе около 12 метров. Экскаваторщику потребовалось три часа на то, чтобы прорыть землю до нужного места.