Полуголый мужчина скакал по машинам в Саратове. Видео

Полуголый мужчина в неадекватном состоянии устроил скачки по машинам в Октябрьском районе Саратова. Видео со «спортсменом», прыгающим по капотам машин, опубликовали жители Саратова в местных пабликах во «ВКонтакте». Хулигана уже провали «саратовским Марио».

На кадрах видно, как мужчина в одних шортах выбегает на дорогу и запрыгивает на капоты и крыши проезжающих мимо автомобилей. Как рассказали местные жители «СарИнформ», инцидент произошел днем 26 июля на пересечении улиц 2-й Садовой и Аткарской. Окружающие были уверены, что мужчина находится в неадекватном состоянии, однако никто не вызвал медиков. Зато приехала полиция и задержала прыгуна.

«Гражданин 1983 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции, где на него составлен протокол по ч. 2 ст. 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации „Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах“», — сообщили представители пресс-службы регионального МВД каналу «Саратов 24».

Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту случившегося. Материалы дела уже переданы в суд.