22 июня 2021, 16:24
Полуголый мужчина пробрался в детский сад Санкт-Петербурга и устроил погром
Мужчина в неадекватном состоянии разбил окно детского сада в Санкт-Петербурге и пробрался внутрь. Об этом сообщило агентство «Невские новости».
Ситуация произошла в Красногвардейском районе в ночь с 18 по 19 июня. Нарушитель был одет в шорты. Он разлил в здании сада краску и перевернул несколько вещей. Нарушитель не понимал, где находится, был напуган и просил позвонить маме.
«Происшествие произошло в детском саду № 57. Сразу же вызвали полицию и мужчину забрали», — заявили в администрации района.