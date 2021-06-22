Полуголый мужчина пробрался в детский сад Санкт-Петербурга и устроил погром

Мужчина в неадекватном состоянии разбил окно детского сада в Санкт-Петербурге и пробрался внутрь. Об этом сообщило агентство «Невские новости».

Ситуация произошла в Красногвардейском районе в ночь с 18 по 19 июня. Нарушитель был одет в шорты. Он разлил в здании сада краску и перевернул несколько вещей. Нарушитель не понимал, где находится, был напуган и просил позвонить маме.

«Происшествие произошло в детском саду № 57. Сразу же вызвали полицию и мужчину забрали», — заявили в администрации района.