Полуголый мужчина напал на воспитательницу детского сада в Петербурге

Житель из Санкт-Петербурга напал на воспитательницу детского сада в Выборгском районе. При этом в момент нападения мужчина был почти без одежды. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-служба Росгвардии Петербурга.

Женщина вышла из здания детского сада после того, как уложила детей спать. В этот момент на нее напал полуобнаженный незнакомец. Сотрудники детского сада вызвали росгвардейцев.

Они задержали злоумышленника. Мужчину доставили в отдел полиции. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.