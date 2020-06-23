23 июня 2020, 16:46
Полуголый москвич устроил драку с полицейскими
В московском районе Южное Медведково в проезде Дежнева полуголый житель одного из домов устроил драку с полицейскими, приехавшими, чтобы задержать его. Об этом сообщил Life.ru.
Все произошло в одном из жилых домов на северо-востоке Москвы. Стражи порядка приехали на вызов о драке. Сначала им не открывали дверь, но позже, когда она была практически выломана, полуголый мужчина выскочил из квартиры и набросился на стражей порядка. В итоге его скрутили.
По словам соседки дебошира, за несколько минут до приезда правоохранителей он избивал свою мать.