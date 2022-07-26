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    26 июля 2022, 21:55

    Полуголого мужчину заметили на западе Москвы

    Источник «360»: в Москве полуголый мужчина захотел спрыгнуть с высоты

    Александра Ломейко, Алла Морген

    На западе Москвы полуголый мужчина забрался на здание. Неизвестный, сообщил «360» источник в экстренных службах, собрался с него спрыгнуть.

    Неодетого мужчину заметили недалеко от Звенигородского шоссе — на 1-м Силикатном проезде. На место по заявке уже выехали специалисты, уточнили в столичном главке МЧС.

    «Один автомобиль выехал», — сказали в ведомстве.

    Информации о том, откуда именно захотел спрыгнуть неизвестный, нет. Позже в МЧС отметили, что на месте находятся сотрудники полиции. Они пытаются наладить диалог с мужчиной.