Полуголого мужчину заметили на западе Москвы

На западе Москвы полуголый мужчина забрался на здание. Неизвестный, сообщил «360» источник в экстренных службах, собрался с него спрыгнуть.

Неодетого мужчину заметили недалеко от Звенигородского шоссе — на 1-м Силикатном проезде. На место по заявке уже выехали специалисты, уточнили в столичном главке МЧС.

«Один автомобиль выехал», — сказали в ведомстве.

Информации о том, откуда именно захотел спрыгнуть неизвестный, нет. Позже в МЧС отметили, что на месте находятся сотрудники полиции. Они пытаются наладить диалог с мужчиной.