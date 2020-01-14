Полуголая россиянка вышвырнула 9-месячную дочь из купе поезда. Потом выкинули ее

Полуголая женщина едва не убила свою 10-месячную дочь в поезде Симферополь — Москва. Пьяная пассажирка вынесла ребенка из купе и бросила на лестницу, ведущую на второй этаж поезда. Однако уже на следующей станции дебоширкой занялись правоохранители — ее сняли с поезда вместе с семьей.

На кадрах видно, как полуголая женщина вытянула руки и бросила малышку на лестницу. Ее пыталась остановить другая девочка — старшая сестра пострадавшего ребенка. Именно она и подняла десятимесячную девочку после того, как та кувырком скатилась с лестницы. Вслед за семьей из купе вышел сожитель женщины, который взял младшую девочку на руки.

Уже на следующей станции семью сняли с поезда. Полицейские, которые прибыли после вызова, выяснили, что десятимесячную малышку на лестницу бросила мать — 36-летняя жительница Воронежа. Она ехала в купейном вагоне вместе с двумя дочерьми — старшей девочке семь лет, — а также своим сожителем. В момент происшествия она была пьяна.

Прибывшие врачи забрали малышку в центральную районную больницу, а женщину сняли с поезда.

«Вызвали скорую помощь, чтобы обследовать пострадавшую девочку. У нас не идет речь ни о каких травмах — просто осмотрели и отпустили», — сообщила «360» пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.

В ведомстве уточнили, что старшую девочку на время поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С женщиной и ее сожителем пообщались инспекторы по делам несовершеннолетних. Они провели с ними профилактическую беседу, а затем составили протокол об административном нарушении за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка.

Сейчас обе девочки находятся с матерью. Сведения о происшествии уже передали органам опеки по месту жительства семьи.