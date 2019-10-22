Полугодовалого подкидыша нашли у «Олимпийского»

В центральном районе Москвы нашли тепло одетую девочку-подкидыша. На вид малышке приблизительно полгодика. Следователи начали проверку.

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Как сообщили столичные следователи, девочку обнаружили вечером 21 октября 2019 года. Ребенка нашли на улице возле дома № 29 по улице Щепкина — это возле Московской соборной мечети и спорткомплекса «Олимпийский».

По предварительным сведениям, ребенка оставил неизвестный мужчина. Его ищут.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление родителей и родственников девочки», — рассказали в столичном главке СК России. Следователи организовали доследственную проверку происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

«Всех, кто обладает сведениями о родственниках найденного ребенка, просим сообщить по номеру: 8 (800) 707-70-22», — обратились к возможным свидетелям правоохранители.

Также очевидцы могут позвонить в полицию по номеру 8 (495) 624-01-85 или волонтерам-поисковикам 8 (499) 686-02-01. При желании очевидцев их звонки останутся анонимными.