Получившую удар заточкой учительницу из Ульяновска скоро переведут из реанимации

Раненную ульяновским школьником учительницу планируют перевести в хирургическое отделение. Пока что женщина находится в реанимации. Врачи называют пациентку стабильной.

Состояние педагога уточнили в пресс-службе Минздрава Ульяновской области, сообщило РИА «Новости».

«Ее состояние средней степени тяжести, стабильное», — подчеркнули в ведомстве.

В хирургию 59-летнюю учительницу хотят перевести 27 февраля. Накануне она пострадала от рук восьмиклассника: подросток ударил женщину заточкой в живот и убежал. Пострадавшую госпитализировали, ей потребовалась операция.

После нападения на учителя ульяновские школы ждет проверка. Губернатор региона Сергей Морозов поручил усилить работу всех служб.

Ранившего педагога школьника называют приветливым и вежливым тихоней. Однако в социальных сетях он публиковал пугающие посты и явно интересовался произошедшим в американской школе Колумбайн.

Точный мотив поступка 15-летнего подростка неизвестен. Возможно, он решил отомстить учительнице за заниженные оценки.