Получившую удар заточкой учительницу из Ульяновска скоро переведут из реанимации
Состояние педагога уточнили в пресс-службе Минздрава Ульяновской области, сообщило РИА «Новости».
«Ее состояние средней степени тяжести, стабильное», — подчеркнули в ведомстве.
В хирургию 59-летнюю учительницу хотят перевести 27 февраля. Накануне она пострадала от рук восьмиклассника: подросток ударил женщину заточкой в живот и убежал. Пострадавшую госпитализировали, ей потребовалась операция.
После нападения на учителя ульяновские школы ждет проверка. Губернатор региона Сергей Морозов поручил усилить работу всех служб.
Ранившего педагога школьника называют приветливым и вежливым тихоней. Однако в социальных сетях он публиковал пугающие посты и явно интересовался произошедшим в американской школе Колумбайн.
Точный мотив поступка 15-летнего подростка неизвестен. Возможно, он решил отомстить учительнице за заниженные оценки.