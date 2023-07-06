Происшествия 06 июля 2023, 15:35 Получивший ранение житель Белгородской области скончался Гладков сообщил о смерти жителя Новопетровки из-за ранения после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Житель села Новопетровка Валуйковского городского округа скончался после ранения, полученного в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавший мужчина, к большому горю, скончался в машине скорой помощи. Ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал он.

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Глава региона принес свои самые искренние соболезнования близким погибшего.

ВСУ нанесли удар по Новопетровске в четверг, 6 июля. Гладков сообщал, что местный житель получил осколочное проникающее ранение брюшной полости, усилия медиков оказались тщетны.

В среду, 5 июля, под обстрел националистов попал город Валуйки, осколочное ранение получила женщина. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Кроме того, снаряды ВСУ повредили несколько частных домов, линии электропередачи и автомобили.