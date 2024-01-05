05 января 2024, 08:44
Получивший ранение житель Белгорода перенес операцию
Гладков: пострадавшему при обстреле в Белгороде провели операцию
Украинские военные ночью нанесли очередной удар по Белгороду, пострадали два человека, один из них перенес операцию. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Два человека пострадали при очередном обстреле. Одному из них сделали операцию и удалили из плеча осколок. У второго более легкие последствия, врачи по время утреннего осмотра примут решение о дальнейшем лечении», — написал он.
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Гладков уточнил, что всего в больницах Белгородской области и Москвы разместили 74 пострадавших.
«Еще 20 человек под контролем опытных врачей в реанимации в Москве. Надеемся на их скорейшее восстановление», — добавил глава региона.
Губернатор выразил благодарность многодетным семьям, которые запустили акцию в поддержку раненых.
«Волонтеры посещают тех, кто находится в больницах, чтобы оказать психологическую и моральную поддержку. Она нужна тем, кто находится в лечебных учреждениях после обстрелов», — заключил он.
В ночь на 5 января Минобороны сообщало, что силы ПВО уничтожили 10 украинских ракет в небе над Белгородом.
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