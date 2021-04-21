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    21 апреля 2021, 18:44

    Получивший 90% ожогов тела мужчина скончался в Оренбургской области

    Редакция сайта 360°

    В больнице города Гай Оренбургской области умер 39-летний мужчина, который получил 90% ожогов тела.

    Как сообщает 56orb.ru, мужчина, засыпая, выронил непотушенную сигарету на диван, на котором сидел возле своего гаража на улице Пионерской. Пламя быстро перекинулось на одежду мужчины.

    Его доставили в медучреждение в состоянии болевого шока. Там он скончался на руках у медиков.

    Полиция устанавливает детали трагедии.