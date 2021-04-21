21 апреля 2021, 18:44
Получивший 90% ожогов тела мужчина скончался в Оренбургской области
В больнице города Гай Оренбургской области умер 39-летний мужчина, который получил 90% ожогов тела.
Как сообщает 56orb.ru, мужчина, засыпая, выронил непотушенную сигарету на диван, на котором сидел возле своего гаража на улице Пионерской. Пламя быстро перекинулось на одежду мужчины.
Его доставили в медучреждение в состоянии болевого шока. Там он скончался на руках у медиков.
Полиция устанавливает детали трагедии.