Происшествия 30 мая 2023, 11:51 «Получилось только сплотить россиян». Пушилин — об атаке беспилотников на Москву Врио главы ДНР Пушилин: неумелая атака беспилотников на Москву лишь сплотила народ Соцсети

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Атака украинских беспилотников на Москву была неумелой и лишь сильнее сплотила российский народ. На это указал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его мнению, эта атака продемонстрировала «абсолютную истеричность» военно-политического руководства Украины и напомнила, что эта страна готова использовать любые средства ради провокации и ни перед чем не остановится. Результата достичь не удалось, зато попытку можно предъявить Западу.

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Пушилин указал и на качественную работу экстренных служб, и на отличную отработку радиотехнических и зенитных систем поражения воздушных целей.

«Москва оказалась более защищенной, чем враг себе представлял. <…> Если Украина этой хаотичной и неумелой атакой преследовала цель сплотить российский народ, то у нее это хорошо получилось», — подытожил врио главы ДНР.

Беспилотники атаковали Москву сегодня ранним утром. По данным Минобороны, всего задействовали восемь дронов самолетного типа, каждый из них удалось поразить. Никто серьезно не пострадал, некоторые московские здания получили повреждения.