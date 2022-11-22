Эксклюзив 22 ноября 2022, 14:11 «Получили сильные ожоги». Мать пострадавшей при взрыве газового баллона в Клину рассказала о состоянии дочери СК: в Клину три человека пострадали при взрыве газового баллона в самострое

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Три человека получили ожоги при взрыве газового баллона в самострое в Клину. Елена, мать пострадавшей женщины, рассказала «360» подробности происшествия.

Фото: прокуратура МО Фото: прокуратура МО Телеканал "360"

Елене позвонили из сельской администрации и сообщили о произошедшем. Женщина пояснила, что ее дочь и внучка не проживали в частном доме, где взорвался газ. Они вдвоем поехали в гости к сожителю первой. По словам Елены, мужчина тоже сильно пострадал, он получил 80% ожогов.

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«Они находятся в больнице. Завтра их перевозят в Подольск на вертолете. Они сами дышат, но получили сильные ожоги», — пояснила женщина.

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Она подтвердила, что газовый баллон находился доме, так как жилье не было газифицировано.

СК России по Московской области организовало проверку по факту взрыва, при котором ожоги получили три человека, в том числе девочка 2019 года рождения.

«Организована проверка, проводится осмотр. Причины произошедшего устанавливается», — отметили в ведомстве.

Проверку организовала и областная прокуратура.