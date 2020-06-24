«Получил бутылкой в маковку»: саратовские депутаты подрались во время 12-часового заседания

Саратовские парламентарии пошли друг на друга с кулаками во время затянувшегося на 12 часов заседания. Потасовка произошла между представителями КПРФ и «Единой России».

Как рассказал РИА «Новости» глава местного отделения «Единой России» Иван Дзюбан, драка началась во время выступления его однопартийца, председателя мандатной комиссии Николая Бушуева.

Единоросс Анатолий Ципящук выкрикнул: «Проваливай отсюда!» — и бросил бутылку с водой в коммуниста Николая Бондаренко, который снимал Бушуева на видео. В зале началась потасовка и заседание остановили.

«Несмотря на большую разницу в возрасте, Николай Бондаренко (35 лет) агрессивно выступил по отношению к Анатолию Ципящуку (57 лет). На мой взгляд, руководству партии КПРФ стоит обратить особое внимание на поведение своих однопартийцев и кумовство в рядах саратовского обкома КПРФ», — рассказал агентству Дзюбан, который считает, что конфликт спровоцировал Бондаренко.

На сторону депутатов от «Единой России» встал глава фракции ЛПДР в парламенте Саратовской области Дмитрий Пьяных. Он заявил в своем Telegram-канале, что Бондаренко «провоцировал, оскорблял и за это получил бутылкой в маковку».

После драки в областной Думе саратовские единороссы хотят обратиться в МВД и мандатную комиссию,