Полтонны лосося высыпалось из грузовика на Сахалине. Видео

Случайно оказавшиеся на трассе между селами Стародубское и Долинское, пролегающей в южной части Сахалина, люди вышли из машин и стали собирать рыбу. Оказалось, что из проезжавшей по дороге фуры высыпался груз — крупные тушки лосося.

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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» опубликовали в сообществе CARTochka видео с саркастическим названием «На Сахалине дороги ремонтируют лососем».

«Коля, это тухлая рыба» — предположил оператор, назвав высыпавших из остановившегося автобуса людей «голодными музыкантами».

Стоящий рядом мужчина заверил, что не вся рыба на дороге тухлая.

На место происшествия с типично сахалинским колоритом прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что из грузовика высыпалось около полутоны лосося. Инцидент произошел около 21:00.

Телеканал «Звезда» сообщил, ссылаясь на очевидцев, что на трассу прибыл погрузчик и убрал туши с асфальта.