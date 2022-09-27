Полсотни паломников погибли в Бангладеш при крушении судна | 360°

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Полсотни паломников погибли в Бангладеш при крушении судна

Dhaka Tribune: более 50 паломников погибли при крушении судна в Бангладеш

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На севере Бангладеш потерпело крушение судно с паломниками. Они плыли по реке Каратоя в индуистский храм. Погибли 59 человек, сообщил Dhaka Tribune.

Судно перевернулось днем 25 сентября. На нем перевозили больше 80 человек, вдвое превысив норму. Верующие хотели совершить обряд поклонения в храме «Бодешари». Поисковая операция длится уже два дня с перерывами на ночь.

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«Число погибших в результате воскресного переворота лодки в реке Каратоя в Панчагархе возросло до 59 человек. Во вторник утром было обнаружено еще девять тел», — объявил департамент пожарной охраны и гражданской обороны.

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Их увидели местные жители и позвонили в полицию. Личность погибших удалось установить не сразу. Утром 27 сентября опознали только 55 человек, имена еще четырех неизвестны. Примерно половина погибших — женщины. Вдвое меньше детей и мужчин. Их тела нашли на разных участках рек Каратоя и Атрай в районах Панчагарх и Динаджпур. Пропавшими без вести числятся 35 паломников. Некоторые пассажиры спаслись вплавь.

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