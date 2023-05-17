Происшествия 17 мая 2023, 00:41 Польский снайпер ранил шедшего за водой жителя Артемовска — СМИ РИА «Новости»: польский снайпер выстрелил в мирного жителя Артемовска, шедшего за водой Daniel Stuben. / Unsplash

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Польский снайпер открыл огонь по мирному жителю Артемовска, шедшему за водой, рассказала супруга пострадавшего Ольга. По ее словам, молодая девушка специально выстрелила в ногу мужчины, чтобы тот «страдал», сообщило РИА «Новости».

Пострадавший пошел за водой, чтобы помочь знакомой пожилой женщине. В этот момент в него выстрелили. Он упал на землю, после чего пополз в сторону дома. Супруга затащила его в жилище и обработала рану. По мнению Ольги, снайпер мог выстрелить и в грудь, и в голову, но выбрал ноги — чтобы заставить жертву страдать.

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«Я ее не видела, но ребята сказали, что ее через два дня… Они ее долго искали, она где-то пряталась. А потом все-таки они ее накрыли. Сказали — полячка. Молодая», — отметила жена потерпевшего.

Другая жительница Артемовска рассказала, что ухаживала за раненым бойцом ЧВК «Вагнер». Тот отблагодарил ее, подарив свои часы. По ее словам, все российские военнослужащие были очень вежливыми и помогали горожанам. Она написала бы благодарственное письмо, если б знала их имена.