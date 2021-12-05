Польские пограничники задержали российский сухогруз

Российский сухогруз «Руслана» задержан в Польше, сообщает польский специализированный морской портал. «Польское радио» утверждает, что судно едва не село на мель и якобы нарушило маршрут. Оно двигалось слишком близко к берегу.

Сейчас сухогруз, который принадлежит петербургской компании, стоит на рейде в Гданьске. Он перевозит стальные конструкции из Клайпеды в Гданьск, уточнили местные СМИ. Официально задержание судна власти Польши не подтвердили. Данные уточняются.

«Польское радио» также сообщило, что 120-метровым сухогрузом управлял капитан, в крови которого якобы обнаружили два промилле алкоголя, а у двух его помощников — по 1,5 промилле. Издание пишет, что пограничники на патрульном катере SG-215 остановили россиян и проверили их на содержание в крови алкоголя.