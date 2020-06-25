25 июня 2020, 10:21
Польские дальнобойщики избили украинских коллег
В Германии на немецкой автостоянке Фюрхольцен Ост произошла драка между дальнобойщиками. Польские водители избили украинских. Об этом сообщило ИА Nation News.
Польский дальнобойщик в состоянии алкогольного опьянения подошел к двум украинским коллегам и попросил составить ему компанию в распитии спиртного. Услышав отказ, он бросился на водителей с железным прутом.
Украинцы пытались спрятаться в своих автомобилях, однако на помощь к поляку пришел его друг. Они вытащили мужчин из транспортных средств и избили.
Подозреваемых задержали, пострадавших госпитализировали.