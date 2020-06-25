Польские дальнобойщики избили украинских коллег

Польский дальнобойщик в состоянии алкогольного опьянения подошел к двум украинским коллегам и попросил составить ему компанию в распитии спиртного. Услышав отказ, он бросился на водителей с железным прутом.

Украинцы пытались спрятаться в своих автомобилях, однако на помощь к поляку пришел его друг. Они вытащили мужчин из транспортных средств и избили.

Подозреваемых задержали, пострадавших госпитализировали.