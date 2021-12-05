Польша подтвердила задержание российского сухогруза «Руслана»

Морское управление польского населенного пункта Гдыни подтвердило факт задержания сухогруза «Руслана» из России. Утверждается, что экипаж был пьян и корабль опасно маневрировал, передала радиостанция Sputnik.

Ранее местные СМИ сообщали о таковом задержании, уточнив, что судно вот-вот зашло бы на мель.

«Судно по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска сошло с назначенного фарватера и не отвечало на вызовы службы VTS Zatoka, которая непрерывно ведет мониторинг движения судов. Судно также не отвечало на вызовы капитана порта Гданьск», — сказано в сообщении.

По этой версии, пришлось действовать пограничникам. Утверждается, что пьяны на «Руслане» были все трое, включая капитана.

Сейчас сухогруз, который принадлежит петербургской компании, стоит на рейде в Гданьске. Он перевозит стальные конструкции из Клайпеды в Гданьск, уточнили местные СМИ.