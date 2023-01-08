08 января 2023, 14:54
Половине абонентов Лутугинского района в ЛНР вернули подачу газа после взрыва на трубопроводе
«Луганскгаз»: в Лутугинском районе восстановили газоснабжение 50% абонентов после ЧП
Днем 8 января специалисты смогли вернуть подачу газа 50% абонентов Лутугинского района. Накануне ее отключили из-за взрыва магистрального трубопровода. О ходе восстановительных работ сообщили в пресс-службе «Луганскгаза».
Сотрудники предприятия делают все необходимое, чтобы завершить работы как можно быстрее, подчеркнули в компании.
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От подачи природного газа вечером 7 января отключили более 13 000 потребителей. Причиной стал взрыв на магистральном газопроводе в Лутугине. В МЧС ЛНР заявили, что ЧП произошло из-за подрыва. В МГБ республики возбудили дело по статье о диверсии. Расследование продолжается.
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По данным МВД ЛНР, мощность взрывного устройства, которое сработало у газопровода, составила около 500 грамм в тротиловом эквиваленте.
Газ
ЛНР
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