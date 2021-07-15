Полмиллиона гектаров леса горит в Якутии

Экстренные службы зафиксировали лесные пожары в 17 районах Якутии. По некоторым данным, площадь возгорания составляет 529 718,5 гектаров. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу регионального министерства экологии.

На данный момент 14 пожаров площадью почти 90 тысяч гектаров локализованы. Для тушения задействовали более 2000 спасателей и 296 пожарных машин, сообщила «Национальная служба новостей». В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что общая площадь пожаров составила 1,3 миллиона гектаров.